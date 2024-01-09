43 дома будут снесены в Вологде в ближайшие два года

В Вологде в ближайшие два года будут снесены 43 дома, которые вошли в программу комплексного развития территорий в районе улиц Гагарина, Республиканской, Панкратова, Петина, Гончарной и Узкого переулка. Об этом сегодня заявил мэр города Сергей Воропанов.

О программе комплексного развития территорий Воропанов заявлял еще в начале ноября. Однако количество домов, которые будут снесены в рамках КРТ, мэр города озвучил сегодня.