43 дома будут снесены в Вологде в ближайшие два года

[ Общество ]

В Вологде в ближайшие два года будут снесены 43 дома, которые вошли в программу комплексного развития территорий в районе улиц Гагарина, Республиканской, Панкратова, Петина, Гончарной и Узкого переулка. Об этом сегодня заявил мэр города Сергей Воропанов.

О программе комплексного развития территорий Воропанов заявлял еще в начале ноября. Однако количество домов, которые будут снесены в рамках КРТ, мэр города озвучил сегодня.

«Застройщик, которого мы планируем определить в этом году, на месте аварийных и ветхих домов построит новый комфортный микрорайон. По условиям договора, в течение 2 лет он займется и расселением жилья, попавшего в зону КРТ. Мы возьмем на себя обеспечение территории будущего нового микрорайона инженерными коммуникациями», - написал Воропанов в своем Telegram-канале.

Теги:
градостроительство комплексное развитие территорий
 

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