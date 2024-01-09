Вологда и Великий Устюг заявляют о рекордном количестве туристов в праздники

Власти вологодских муниципальных образований заявляют о рекордном количестве туристов, которые побывали на вологодской земле в прошедшие новогодние праздники. В частности, мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что туристический поток в областной центр составил в Вологду 54 867 человек, что на 1,4% выше результата предыдущего года.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, среди музеев города больше всего был востребован Вологодский музей-заповедник и его филиалы, Музей кружева, Дом с добром, Вологодский музей детства, Центр ремесел и Дом Вологодского масла. В частности, только Дом Вологодского масла с 30 декабря по 8 января посетили 2830 человек.

О рекордном количестве туристов также рассказал глава Великоустюгского округа Александр Кузьмин.

По его словам, округ на январских праздниках посетили более 30 тысяч туристов. Только на 11 специализированных поездах приехали к Деду Морозу 5250 человек. Также более 4000 тысяч путешественников доехали на поездах выходного дня «Мороз-экспресс», «Зимняя сказка» и «Величие Севера». Кроме того, принято 100 туристических автобусов из Нижегородской, Кировской, Вологодской и Архангельской областей.