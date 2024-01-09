Череповецкий спортсмен взял серебро Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию

[ Спорт ]

Череповчанин Михаил Дидик завоевал серебряную медаль Всероссийских соревнований и Кубка России по спортивному ориентированию, которые прошли в городе Чумляк Щучанского округа Курганской области с 3 по 10 января.

В турнире принимали участие более 200 спортсменов из 14 регионов России. Спортсмены участвовали в лыжных гонках и эстафетах, ориентируясь на незнакомой маркированной трассе по спортивной карте и компасу.

Наш регион представляли спортсмены «СШОР 4» Череповца, которые показали достойный результат.
Михаил Дидик стал серебряным призером на дистанции лонг, Маричев Арсений занял 4 место на дистанции лонг и 6 место на дистанции спринт; Закатов Егор 9 место на дистанции лонг.

Спортсмены тренируются у Баландиной Надежды Анатольевны и Майровой Ирины Геннадьевны.

Теги:
спортивное ориентирование кубок России
 

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