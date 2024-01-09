Врио губернатора стал попечителем фонда «Наследие Русского Севера»

[ Общество ]

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов станет главой Попечительского совета благотворительного фонда «Наследие Русского Севера». В новогодние праздники он встретился с митрополитом Вологодским и Кирилловским Саввой.

"Митрополит Савва и Георгий Филимонов посетили, в частности, одну из красивейших церквей Вологды – храм Сретения Господня – первый объект, который реставрируют за счет средств благотворительного фонда «Наследие Русского Севера». Филимонов принял предложение митрополита Саввы возглавить работу Попечительского совета фонда «Наследие Русского Севера», - отметили в пресс-службе врио губернатора.

Георгия Филимонова ознакомили с итогами ремонтно-восстановительных работ в храмах Вологодчины в 2022 и 2023 годах. Также митрополит рассказал о перечне храмов, для которых завершается подготовка проектно-сметной документации и где в ближайший строительный сезон начнется реставрация.

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Фото: пресс-служба врио губернатора
 

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