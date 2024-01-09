Сергей Воропанов заявил об открытии в Вологде шести новых производств

Мэр Вологды Сергей Воропанов завил об открытии в областном центре в 2023 году шести новых производств. При подведении экономических итогов года, мэр Вологды рассказал, что особенностями экономического развития в прошедшем году стали успешная адаптация к внешним вызовам, импортозамещение, а также выпуск конкурентной продукции.

«Рост объема промышленного производства составил 15%, инвестиции бизнеса - 16 млрд рублей, что позволило создать более 500 рабочих мест. За этими цифрами, в частности, открытие сразу 6 производств. Это, например, цех по выпуску фитингов ООО «ИММИД», производство амальгамных ламп низкого давления ООО «Александра Плюс», завод по производству металлоконструкций ООО «ВСПК» и другие», - рассказал Сергей Воропанов.

По его словам, для поддержки малого и среднего бизнеса в Вологде работает соответствующий нацпроект. Его главная задача – стимулировать развитие и расширение бизнеса, создавать условия для плавного и необременительного перехода на новый уровень. В частности, в 2023 году малый и средний бизнес Вологды получил в качестве федеральной и региональной поддержки более 1 млрд рублей.

«Город помогает бизнесу с земельными участками. Так, за год для реализации 7 инвестиционных проектов предоставлено без проведения торгов 12 земельных участков. Помогает в этой работе и городской инвестпортал. На одной площадке собраны более 100 инвестиционных предложений, сервисы по мерам поддержки и подключению к сетям. Еще один формат взаимодействия - проект «Второе дыхание». Это помощь бизнесу в продаже невостребованных объектов, которые можно использовать под другие инвестпроекты. Пока мы в начале пути, но всего в реестре порядка 70 таких объектов. Также в 2023 году впервые были вручены городские экологические гранты до 1 млн рублей каждый. Их получили 5 предприятий, представивших экоразработки», - уточнил Сергей Воропанов.

Также в 2023 году Вологда заявила о себе, как о центре строительства вездеходов проведением фестиваля вездеходной техники. В нем приняли участие компании из 20 городов и более 2000 зрителей.

В целом в 2023 году, по словам Сергея Воропанова, работа Вологды по реализации Стратегии-2030 признана одной из лучших в России. Областная столица получила 2 место на Всероссийском конкурсе муниципальных стратегий. Отмечена также работа в сфере повышения финансовой эффективности – опыт Вологды по внедрению бережливых технологий, привлечению для развития федеральных, региональных и внебюджетных средств Минфин рекомендовал для других городов.