В Череповце неизвестные травят собак

[ Происшествия ]

Первая информация появилась 7 января в группе помощи бездомным животным под опекой приюта «Пес и Кот» города Череповца. Жертвой стала домашняя собака хаски. Животное умерло в течение часа на руках хозяев. Собаку пытались реанимировать в ветеринарной клинике, однако к положительному результату это не привело.

Предположительно, отрава была рассыпана в Заягорбском районе от дома №1 на улице Красной до магазина «Магнит» на улице Гоголя, д. 8.

Следующее сообщение о смерти собаки написали в комментариях 8 января. Собака также была домашней и жила в доме №1 на улице Красной.

Кроме того, в соцсетях есть информация, что яд рассыпан и на улице Монтклер у дома №7 в Зашекснинском районе. Там от действий догхантеров умерла еще одна собака.

Теги:
догхантеры собака смерть
 

Последние новости

Врио губернатора стал попечителем фонда «Наследие Русского Севера»
Сергей Воропанов заявил об открытии в Вологде шести новых производств
В Череповце неизвестные травят собак
Череповчанин забил до смерти свою знакомую
Череповчанин принял участие в программе «Давай поженимся!»
Вологжанин оскорбился отсутствием крестов на упаковке сокольской сгущенки
Школьный автобус попал в ДТП под Шексной
В Вологде откроется выставка графики учеников школы им. В.Н. Корбакова
Житель Вожеги простил гражданскую жену, которая переехала его на автомобиле
Пять вологодских школ ждет временное переселение