Череповчанин забил до смерти свою знакомую

[ Происшествия ]

В Череповце местный житель забил до смерти свою знакомую. Тело потерпевшей с множественными телесными повреждениями было обнаружено 3 января в квартире дома по Октябрьскому проспекту.  

«Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли следы и улики, указывающие на непосредственную причастность к избиению знакомого потерпевшей, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за умышленное преступление», - пояснили в региональном управлении следственного комитета.

Мужчину обнаружили в его квартире, после чего он был доставлен к следователю и задержан. В его отношение возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.   

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