Череповчанин принял участие в программе «Давай поженимся!»

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Житель Череповца, Алексей Жданов, принял участие в программе «Давай поженимся!» на Первом канале, сообщает газета «Голос Череповца». Выпуск вышел в эфир 4 января. Трое мужчин, в том числе Алексей, боролись за сердце 30-летней Анастасии из подмосковного Наро-Фоминска. Предпочтение Анастасия отдала череповчанину.

Свахой в шоу стала певица и актриса Ирина Салтыкова. В конце программы она исполнила песню «Валенки», под которую на сцене танцевали все женихи. А Алексей Жданов угостил артистку вологодским зефиром.

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давай поженимся женихи Первый канал
Фото: Алексей Жданов
 

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