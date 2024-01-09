Череповчанин принял участие в программе «Давай поженимся!»

Житель Череповца, Алексей Жданов, принял участие в программе «Давай поженимся!» на Первом канале, сообщает газета «Голос Череповца». Выпуск вышел в эфир 4 января. Трое мужчин, в том числе Алексей, боролись за сердце 30-летней Анастасии из подмосковного Наро-Фоминска. Предпочтение Анастасия отдала череповчанину.

Свахой в шоу стала певица и актриса Ирина Салтыкова. В конце программы она исполнила песню «Валенки», под которую на сцене танцевали все женихи. А Алексей Жданов угостил артистку вологодским зефиром.