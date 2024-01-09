Вологжанин оскорбился отсутствием крестов на упаковке сокольской сгущенки

[ Общество ]

Вологжанин обратился к врио губернатора по поводу отсутствия крестов на куполах храма, изображенного на упаковке сокольской сгущенки. Он написал соответствующее сообщение в комментарии к посту в телеграм-канале Георгия Филимонова.

Свое возмущение пользователь мессенджера аргументировал тем, что купола без крестов оскорбляют чувства верующих.

«Здравствуйте, православные. Никого не смущает товарный логотип Сокольского предприятия с куполами храма, без православных крестов? Это оскорбление чувств верующих».

Однако в комментариях возмущение вологжанина не поддержали.

«Не надо искать везде оскорблений чувств верующих. Это противоречит истинной вере»;

«А может на фоне коровы не надо уж крестя рисовать!? А может нельзя? Вы то знаете?», - пишут подписчики телеграм-канала.

Похожая история произошла осенью, когда Банк России выпустил новую банкноту достоинством 1000 рублей. На обратной стороне купюры была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле. На куполе отсутствовал православный крест, так как сейчас здание используется как Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Новый дизайн тогда вызвал возмущение у служителей церкви и россиян, после чего Банк России приостановил выпуск банкноты.

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