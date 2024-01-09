Школьный автобус попал в ДТП под Шексной

Под Шексной в дорожную аварию попал школьный автобус, который вез 12 детей вместе с сопровождающими из экскурсии по Вологде. Авария случилось накануне около двух часов дня на 49-м километре трассы А-114.

По информации ГИБДД, в школьный микроавтобус «Газель» врезался Форд Фокус. Затем Форд столкнулся с Тойотой, его развернуло и вынесло на встречную полосу, где машина еще зацепила Рено Логан. По счастливой случайности в ДТП никто из людей не пострадал. Сами автомобили получили механические повреждения.

После столкновения всех школьников пересадили в другой автомобиль и отвезли в Шексну.