В Вологде откроется выставка графики учеников школы им. В.Н. Корбакова

12 января в Вологодской областной картинной галерее откроется выставка «Печатные опыты». На ней будут представлены графические работы учеников художественной школы имени В.Н. Корбакова.

Выставка даст старт проекту «Живая графика», посвященному году памяти двух директоров картинной галереи - С.Г. Ивенского и В.В. Воропанова. Они внесли огромный вклад в развитие печатной графики и искусства экслибриса в Вологде.

Детские работы в экспозиции символизируют продолжение развития уникальной вологодской художественной традиции. Работы выполнены в трех разных техниках – линогравюра, гравюра на картоне и диатипия. Также посетители увидят экслибрисы в технике линогравюры. Основными темами творчества стали городской пейзаж, животные и растения, портреты, сцены повседневной жизни, литературные образы.

Выставка продлится до 12 мая 2024 года.

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