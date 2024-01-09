Житель Вожеги простил гражданскую жену, которая переехала его на автомобиле

Житель Вожеги простил свою гражданскую жену, которая переехала его на автомобиле «Тойота Ярис». Происшествие случилось в апреле 2023 года.

«Управляя автомобилем марки «Тойота Ярис», женщина увидела перед собой пешехода, который поскользнулся на наледи и упал под переднюю часть ее автомобиля. В нарушение ПДД, женщина продолжила движение вперед около 1,5 метров и совершила наезд на пешехода. Затем вновь тронулась с места на расстояние 30-40 см», - рассказали об обстоятельствах аварии в областном суде.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью: перелом левого поперечного поясничного позвонка, переломы тазовых костей и множественные ссадины конечностей.

Также в сообщении суда говорится, что женщина сама вызвала скорую помощь, а потом давала подробные показания следователю.

В итоге в суде мужчина попросил прекратить уголовное дело, возбужденное за нарушение ПДД, поскольку примирился с обвиняемой и претензий к ней не имеет. Районный суд его просьбу удовлетворил.