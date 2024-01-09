Вологодская полиция пересаживается на китайские кроссоверы

[ Общество ]

В автопарке вологодской полиции появились обезличенные китайские паркетники. Такие автомобили для дорожно-патрульной службы закуплены в нескольких регионах России.

Сообщается, что это новые кроссоверы Haval F7, которые были приобретены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Особенностью новых машин полиции стало то, что на них вместо шильдика Haval на решётке радиатора прикреплены буквы ДПС.

По неофициальным данным, стоимость одного Haval F7 составляет 3,5 млн рублей. Эта сумма включает 2,9 млн рублей за сам кроссовер мощностью 190 л.с. в комплектации Elite и ещё 600 тыс. рублей за дооснащение со стороны компании «Нижегородец».  

В России рестайлинговый Haval F7 планируется выпускать на тульском заводе Haval с июля 2024 года.

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