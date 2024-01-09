Три человека погибли в огне в Вологодской области за минувшие сутки

За минувшие сутки на пожарах в Вологодской области погибли три человека. По сообщению сотрудников регионального управления МЧС, утром в Шексне загорелся частный дом на улице Ленина. В результате пожара сгорела крыша дома и хозяйственных построек на общей площади 152 квадратных метра. На веранде сгоревшего дома огнеборцы обнаружили погибшей 81-летнюю хозяйку дома.

Чуть позже загорелся частный дом на улице Буденного Вытегры. Как рассказали пожарные, собственник дома в момент возгорания находился на улице и попытался зайти в дом, чтобы спасти 67-летнюю супругу. Мужчина получил ожоги, но супругу так и не обнаружил. После ликвидации очага возгорания женщина была найдена погибшей.

Еще один пожар произошел в Череповце на улице Пионерской, где загорелась комната квартиры на 2-м этаже пятиэтажного дома.

«Шесть человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Как выяснилось, из-за непотушенной сигареты загорелись постельные принадлежности на диване, где спал собственник комнаты. Его передали прибывшим медикам, но спасти мужчину, к сожалению, не удалось», - уточнили в управлении МЧС.

Всего, по данным ведомства, с начала этого года в Вологодской области в 89 пожарах погибли 8 человек.