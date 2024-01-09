Вологодские синоптики прогнозируют переменчивую погоду

В Вологодской области на этой неделе циклоны будут сменяться резким похолоданием.

Накануне после длительных новогодних морозов регион накрыл атмосферный фронт циклона. Сегодня некоторые западные работы области окажутся под влиянием нового циклона.

«После прохождения циклона в регион с северными потоками вновь устремятся порции холодного воздуха, будет наблюдаться стремительное, но кратковременное похолодание, которое в первую очередь затронет восток региона. На западе и центре от -13 до -18 градусов и слабый снег, на востоке преимущественно без осадков и до -28 мороза», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В четверг в регион зайдет очередной циклон, который принесет осадки и некоторое потепление, однако уже в пятницу вновь поступит новая порция холодного воздуха и дневные температуры составят от -18 до -23 градусов.

В субботу, по предварительным данным, морозы усилятся еще больше, однако ближе к воскресенью их ослабит очередной циклон.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшую неделю среднесуточная температура прогнозируется на 4 - 9 градусов ниже климатической нормы.