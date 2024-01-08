На Вологодчине с помощью дронов оштрафовали 61 нарушителя ПДД

В Вологодской области оштрафовали 61 водителя за нарушение правил дорожного движения. Обнаружить их удалось с помощью дронов. Об этом сообщила пресс-служба Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области.

«На дорогах области работает квадрокоптер, который фиксирует нарушения правил дорожного движения. В основном это выезд на полосу встречного движения через сплошную линию разметки. За время работы квадрокоптера был привлечен к ответственности 61 нарушитель правил дорожного движения. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила», — отметили в департаменте.

Квадрокоптер запустили в августе 2023 года. Он следит за безопасностью на дорогах Вологодской области.