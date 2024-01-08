В Череповце сгорел автосервис

Пожар произошел 7 января около 17 часов на переулке Ухтомского, д. 5. По этому адресу находится частное двухэтажное здание, арендованное автосервисом.

На тушение пожара выезжали 7 машин и 23 сотрудника пожарной службы. Ликвидировать возгорание удалось на площади в 140 квадратных метров.

Уничтожено имущество арендатора и внутренняя отделка помещений на первом и втором этаже, а также остекление в оконных рамах. Кроме того, повреждены кровля здания, межэтажное деревянное перекрытие и внутренняя отделка по всей площади.

Погибших и пострадавших нет.

Предварительной причиной пожара специалисты считают нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического отопительного оборудования.