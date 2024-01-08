Череповецкая «Северсталь» обыграла ХК «Сочи» в матче Регулярного чемпионата КХ

Череповчане открыли счёт в конце второго периода. Никита Коростелёв, при игре в большинстве, перевел шайбу с одного фланга атаки на другой, и Александр Пилипенко забил свой 25-й гол в текущем сезоне. В середине третьего периода Михаил Ильин удвоил преимущество "жёлто-чёрных". А за 17 секунд до финальной сирены Коростелёв отправляет шайбы в пустые ворота. Со счетом 3:0 «Северсталь» в третий раз в сезоне побеждает сочинских "леопардов". А Александр Самойлов, в первом полноценном матче за череповчан, оформляет первый "сухарь" в КХЛ.



«Хотелось бы поздравить наших болельщиков с наступившим Рождеством. Поблагодарить за шикарную атмосферу на домашних матчах. Мы это очень ценим. Сегодня мы старались подарить небольшой подарок и нам это удалось. Если говорить по игре: мы хорошо двигались, хорошо двигали шайбу. Было хорошее преимущество. В начале мы не смогли его воплотить в голы – в этом полностью заслуга вратаря соперника», - отметил главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.



Победная серия «Северстали» составляет уже три матча. Следующею игру череповчане проведут 12 января. Соперниками "жёлто-чёрных" будет китайский клуб «Куньлунь Ред Стар».