Вологжане привезли 7 медалей с соревнований по зимнему плаванию в Иваново

7 медалей завоевали вологжане на соревнованиях по зимнему плаванию, которые прошли 5 и 6 января в Ивановской области.

Вологодские "моржи" привезли с соревнований 3 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых медалей.

Алена Кукушкина одержала победу на 100-метровке и заняла третье место на дистанции в 50 метров среди женщин. Андрей Пономарёв стал победителем на дистанции 50 метров брассом и серебряным призёром на 25 метрах вольным стилем.

Чтобы определить победителя на 25-метровой дистанции понадобился даже повторный заплыв. В итоге чемпионом стал вологжанин Александр Клещенов.

«Одновременно холод, и затем идет такое легкое, обжигающее тепло и настроение. Уровень эндорфина зашкаливает», - поделилась с своими ощущениями с ОТР вологжанка Елена.

Отметим, что соревнования носили статус международных, в них приняли участие более 100 спортсменов из России и Республики Беларусь. Участники состязались на дистанциях от 25 до 800 метров в воде от –2 градусов Цельсия без использования специальных средств утепления.