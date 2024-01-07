Пьяный череповчанин провез полицейского на подножке автомобиля

Инцидент произошел 4 января около 18:00 недалеко от деревни Коротово Череповецкого района, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Сотрудники полиции заметили автомобиль «Митсубиси» и потребовали от водителя остановиться с помощью громкоговорителя, однако мужчина, наоборот, увеличил скорость. 46-летнего череповчанина еще несколько раз просили остановиться, но он продолжал ехать в сторону деревни Большой Двор, в районе которой и прекратил движение.

Один из правоохранителей подбежал к машине, открыл водительскую дверь и попытался вытащить ключи из замка зажигания. Водитель схватил сотрудника за форму и поехал. Полицейскому удалось запрыгнуть на подножку, схватиться за руль и таким образом проехать около 200 метров.

После этого автомобиль съехал с дороги в сугроб, где застрял. Водителя задержали. При проверке на алкогольное опьянение алкотестер показал 1, 336 промилле.

На суде череповчанин пояснил, что накануне и днем выпил около двух бутылок водки, а потом решил поехать за сигаретами. Сказал, что все было, как в тумане.

Мужчину признали виновным по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.