Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о реализации проектов в сфере экологии

Мэр Вологды Сергей Воропанов разместил очередной Публичный отчет за 2023 год, посвященный проектам, реализуемым в сфере экологии.

Среди таких проектов одним из важнейших является рекультивация городской свалки на улице Мудрова. На эти цели выделено 988 миллионов рублей.

«Мусор собирают в единое тело свалки, уплотняют, накрывают защитным экраном, делают систему очистки сбора фильтрата и биогаза. Итогом станет террикон площадью 15 гектаров и отсутствие негативного воздействия на окружающую среду. Уйдет запах, воздух и земля станут чище, начнется развитие прилегающих территорий», - отметил Сергей Воропанов.

С 2018 года ведется капитальный ремонт тракта водоподачи из Кубенского озера. На данный момент проводится 4-й этап работ, в рамках которых планируют заменить 1,3 км трубы. Кубенский водовод – это резервный вариант на случай, если качество воды в реке Вологде снизится.

Саму реку Вологду также постепенно очищают на средства федерального бюджета. Сейчас работы касаются 2-х километров русла в районе ул. Баранковской. Участок планируют очистить от донных отложений и природного мусора.

С 2020 года реализуется городская стратегия «ЭкоВологда». Она в том числе касается систематизированного озеленения города с помощью сервиса «Карта озеленения города». За два года на территории Вологды жители, власти и предприятия высадили около 5,5 тысяч деревьев .

Использование экологического транспорта снижает выбросы в атмосферу. Муниципальный автопарк уже на 80% состоит из такого. Интерес жителей растет и к электрокарам в качестве личного транспорта. Для него создается зарядная инфраструктура. На данный момент в городе зарегистрировано 150 электромобилей и 19 зарядных станций в том числе с повышенной мощностью.

Также важным направлением в экологическом развитии стало разделение мусора. В городе установлено более 1000 контейнеров для разных вариантов сбора вторсырья.

«Есть дуальный сбор с разделением на органику и вторсырье - такие контейнеры установлены во дворах и у соцучреждений. Есть контейнеры по различным видам вторсырья, которые устанавливают общественные экологические организации, есть фандоматы – сдал пластик, получил бонусы на карту», - пояснил Сергей Воропанов.

Кроме того, сбор вторсырья идет на фестивалях «ЭкоПарк» в разных районах города. За последние два года 43 тысячи вологжан участвовали в мероприятии и собрали 76 тонн вторсырья. Еще один формат - экоквест «Чистые игры», который приобрел статус самого масштабного в России. Только за 2023 год в его рамках собрано 30 тонн мусора.