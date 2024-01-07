Пенсионер из Череповца отдал мошенникам более 3 млн рублей

[ Происшествия ]

59-летний череповчанин обратился в полицию вечером 5 января, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области. Он рассказал, что в период с 3 ноября 2023 года по 4 января этого года переводил деньги в брокерскую компанию. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона 3500 рублей.

Правоохранители выяснили, что мужчина действительно переводил деньги через интернет неизвестным лицам, которые обещали высокий доход на бирже. Однако заработка череповчанин так и не получил, как и возврата вложенных средств, поэтому и обратился в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства кражи.

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дистанционное мошенничество пенсионер дистанционная кража
 

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