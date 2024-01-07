"Чеваката" проиграла "Спартаку" в первом домашнем матче Суперлиги 2024

Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» накануне не смогли обыграть петербургский «Спартак» в первом домашнем матче Суперлиги 2024 года.



Вологжанки неплохо начали, ведя с разницей в 6 очков (19:13) после стартовой десятиминутки. В начале второй четверти преимущество "пчёл" достигло до +8, после чего гости пустились в погоню и им это удалось. Вскоре "спартаковки" не только догнали хозяек паркета, но и впервые после стартовых минут, когда гости вели 0:8, вновь вышли вперёд. На большой перерыв команды ушли пусть и при минимальном, 30:31, но преимуществе гостей.



Третью четверть, как и первую, хозяйки паркета вновь могут занести себе в актив. Преимущество «Вологды-Чевакаты» в этом отрезке игры достигало 9 очков (45:36) и всё же на последний двухминутный перерыв команды ушли почти при равном счёте 45:44. Решающей стала заключительная четверть, которую вологжанки проиграли 9:18, упустив в итоге матча 54:62 в пользу команды из северной столицы.



Самой результативной в составе "пчёл" стала Полина Веселова, она набрала 16 очков. 11 у Лидии Малаховой и 10 у Кристины Корд.



«Вологда-Чеваката» этим поражением прервала свою 5-матчевую победную серию. В следующем туре вологжанки сыграют против «Казаночки», матч пройдёт в казанском Баскет-Холле 11 января.

