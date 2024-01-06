Крупный пожар случился в Великом Устюге

[ Происшествия ]
Автор:
Максим Фёдоров

Вчера, 5 декабря, в восьмом часу вечера в Великом Устюге загорелась частная кузница, расположенная на территории бывшего судоремонтного завода.

«Возгорание произошло по адресу: Советский проспект, дом 271, в одноэтажной кирпичной постройке. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Сгорела кровля постройки, повреждён автомобиль «ВАЗ 2114». Погибших, пострадавших, спасённых и эвакуированных нет», — сообщили в главном управлении МЧС РФ по Вологодской области.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать аварийный режим работы электросети или нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.

"СМ-медиа"
 

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