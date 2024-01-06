Ещё один вологжанин погиб в специальной военной операции на Украине

Уроженец села Никольское Усть-Кубинского округа Никита Плетнёв погиб 21 декабря.

«Ему было всего 27 лет. После окончания Уфтюжской школы Никита получил профессию электрика, работал в никольской «Заре», затем занимался производством вездеходов в ООО «Лесник» в Вологде. Срочную военную службу проходил в Пскове в десантно-штурмовой дивизии», — сообщает муниципальная газета «Северная новь».

Никиту Плетнёва мобилизовали в зону проведения СВО год назад. Он возглавлял отделение штурмовой бригады, был командиром боевой машины десанта, оператором-наводчиком и воевал на разных направлениях фронта.