Умер бывший прокурор Вологодской области

Стало известно о смерти Леонида Козлова, который с января 1992 года по октябрь 1996 года руководил прокуратурой Вологодской области.

Леонид Сергеевич Козлов родился 8 января 1941 года. С 1967 года он трудился в правоохранительных органах, пройдя путь от стажёра следователя Великоустюгской межрайонной прокуратуры до областного прокурора, а в октябре 1996-го вышел на пенсию по выслуге лет.

«За период службы Леонид Сергеевич зарекомендовал себя добросовестным, квалифицированным работником, грамотным руководителем, пользовался авторитетом в коллективе, передавал свой опыт молодым специалистам. Находясь на заслуженном отдыхе, он сохранил свою активную жизненную позицию, являлся членом Вологодского регионального отделения общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Леонид Козлов скончался 3 января 2024 года. Прощание с ним состоится сегодня, 6 января, в 15:00 в зале для церемонии прощания с умершим по адресу: Вологда, улица Комсомольская, дом 2.





