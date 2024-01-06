Череповецкая «Северсталь» одержала победу над подмосковным «Витязем»

[ Спорт ]
Автор:
Николай Лукичев

По истечении первой двадцатиминутки матча «Северсталь» уступала 0:2, однако во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Кирилл Пилипенко реализовал большинство, сократив отставание череповчан до минимума. Но через восемь минут Дерек Барак восстановил преимущество гостей в две шайбы.

В третьем периоде игроки «Витязя» трижды нарушали правила, и три раза хозяева наказывали их за это. Данил Аймурзин и Никита Коростелёв (который забил свой 14-й гол за «Северсталь») сравняли счёт, а Кирилл Пилипенко за десять секунд до конца основного времени матча, пройдя всю оборону гостей, оформил дубль и принёс "сталеварам" волевую победу со счётом 4:3.

Кстати, забросив свою 24-ю шайбу в сезоне, Кирилл установив рекорд клуба по этому показателю за один сезон. Предыдущее достижение было в чемпионате 2010/11 годов, когда Вадим Шипачёв забросил 22 шайбы. Пилипенко уже 24 раза огорчал соперника, и сезон ещё продолжается.

«В первую очередь  спасибо нашим болельщикам, которые поддерживают нас. Полный зал. Очень приятно играть в такой атмосфере. Трудовая победа. Команда показала свой характер. «Витязь» сильно преобразился с приходом нового тренера. Очень сложно с ними играть. Видна тренерская рука. Сегодня хорошо, что мы выиграли. Это даст нам импульс двигаться вперёд», сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

«Жёлто-чёрные» впервые с конца ноября одержали две победы подряд. В следующем матче они встретятся с ХК «Сочи». Южане сейчас замыкают турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Команда Андрея Козырева, в свою очередь, идёт на седьмом месте.

ХК "Северсталь"
 

Последние новости

Ещё один вологжанин погиб в специальной военной операции на Украине
Умер бывший прокурор Вологодской области
Череповецкая «Северсталь» одержала победу над подмосковным «Витязем»
Врио губернатора Вологдчины намерен очистить комментарии на своей странице от смутьянов и болтунов
Родину Деда Мороза посетил депутат Государственной думы
Новогодние праздники оказались «стресс-тестом» для вологодской системы ЖКХ
Президент России назначил трёх судей Вологодской области
Более 10 тысяч человек посетили «Дом Вологодского масла» в минувшем году
Президент России наградил жителя Вологодской области
Ещё один многоквартирный дом в Вологде признан аварийным