Череповецкая «Северсталь» одержала победу над подмосковным «Витязем»

По истечении первой двадцатиминутки матча «Северсталь» уступала 0:2, однако во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Кирилл Пилипенко реализовал большинство, сократив отставание череповчан до минимума. Но через восемь минут Дерек Барак восстановил преимущество гостей в две шайбы.



В третьем периоде игроки «Витязя» трижды нарушали правила, и три раза хозяева наказывали их за это. Данил Аймурзин и Никита Коростелёв (который забил свой 14-й гол за «Северсталь») сравняли счёт, а Кирилл Пилипенко за десять секунд до конца основного времени матча, пройдя всю оборону гостей, оформил дубль и принёс "сталеварам" волевую победу со счётом 4:3.



Кстати, забросив свою 24-ю шайбу в сезоне, Кирилл установив рекорд клуба по этому показателю за один сезон. Предыдущее достижение было в чемпионате 2010/11 годов, когда Вадим Шипачёв забросил 22 шайбы. Пилипенко уже 24 раза огорчал соперника, и сезон ещё продолжается.



«В первую очередь спасибо нашим болельщикам, которые поддерживают нас. Полный зал. Очень приятно играть в такой атмосфере. Трудовая победа. Команда показала свой характер. «Витязь» сильно преобразился с приходом нового тренера. Очень сложно с ними играть. Видна тренерская рука. Сегодня хорошо, что мы выиграли. Это даст нам импульс двигаться вперёд», — сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.



«Жёлто-чёрные» впервые с конца ноября одержали две победы подряд. В следующем матче они встретятся с ХК «Сочи». Южане сейчас замыкают турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Команда Андрея Козырева, в свою очередь, идёт на седьмом месте.