Врио губернатора Вологдчины намерен очистить комментарии на своей странице от смутьянов и болтунов

[ Политика ]
Автор:
Максим Фёдоров

«Среди комментариев наших дорогих вологжан, публикуемых у меня на канале, стали появляться единичные предвзятые, тенденциозные и весьма огульные опусы, не имеющие отношения к конкретной проблеме. Причём от одних и тех же людей, которые своей диванной «экспертизой» уводят фокус внимания читателей от предметных ответов, данных нами на поставленные вопросы», — написал на своей официальной странице временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Глава региона пообещал «выводить из чата смутьянов и болтунов, пускающихся в псевдокритические размышления, безосновательно разжигая негатив». Он добавил, что уже начал это делать и дал соответствующее поручение своим сотрудникам.

«Тех, кто без конкретной проблемы приходят вести «сетевую дискуссию» либо от нечего делать, либо в праздничном настроении, либо целенаправленно пытаясь качать негатив и деструктивно «шуметь», мешая обмену толковой информацией в канале, мы попросим покинуть сообщество. Ибо власть именно для людей, а не для тех, кто мешает людям донести до нас суть проблемы в целях её оперативного решения», — подчеркнул Георгий Филимонов.

 

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