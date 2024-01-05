Родину Деда Мороза посетил депутат Государственной думы

Известный депутат Государственной думы Александр Хинштейн побывал в гостях у Деда Мороза. Об этом он написал сам на своей официальной странице.
«Великий Устюг встретил нас январским морозом под минус 40. Впрочем, в вотчине Деда Мороза так и должно быть. Зато в гостях у самого дедушки очень тепло и уютно. И интересно!» — сообщил Александр Хинштейн.
Депутат узнал, что Дед Мороз очень любит пить горячие чаи из лесного разнотравья.
«Мы тоже попробовали. А ещё он объяснил, почему у него не бывает красного (как и синего) носа, по какой причине его называют дедушкой над всеми дедушками и ответил на множество других вопросов», — добавил гость.