Родину Деда Мороза посетил депутат Государственной думы

[ Общество ]
Автор:
Максим Фёдоров

Известный депутат Государственной думы Александр Хинштейн побывал в гостях у Деда Мороза. Об этом он написал сам на своей официальной странице.

«Великий Устюг встретил нас январским морозом под минус 40. Впрочем, в вотчине Деда Мороза так и должно быть. Зато в гостях у самого дедушки очень тепло и уютно. И интересно!» — сообщил Александр Хинштейн.

Депутат узнал, что Дед Мороз очень любит пить горячие чаи из лесного разнотравья.

«Мы тоже попробовали. А ещё он объяснил, почему у него не бывает красного (как и синего) носа, по какой причине его называют дедушкой над всеми дедушками и ответил на множество других вопросов», — добавил гость.

официальная страница Александра Хинштейна
 

Последние новости

Врио губернатора Вологдчины намерен очистить комментарии на своей странице от смутьянов и болтунов
Родину Деда Мороза посетил депутат Государственной думы
Новогодние праздники оказались «стресс-тестом» для вологодской системы ЖКХ
Президент России назначил трёх судей Вологодской области
Более 10 тысяч человек посетили «Дом Вологодского масла» в минувшем году
Президент России наградил жителя Вологодской области
Ещё один многоквартирный дом в Вологде признан аварийным
Администрация Вологды внесла изменения в устав муниципального учреждения «Хозяйственная служба»
Хоккеисты «Северстали» начали 2024 год с победы
В нескольких домах Вологды отремонтируют лифты