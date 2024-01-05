Новогодние праздники оказались «стресс-тестом» для вологодской системы ЖКХ

«Эти праздничные дни, как и ожидал, стали стресс-тестом для системы управления ЖКХ региона, обнаруживая масштабность первоочередных задач, стоящих перед нами», — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

По его словам, в региональной сфере ЖКХ накопились глубокие проблемы. И это «сигнал тем должностным лицам, кто ещё не понял, либо понял, но не сумел перестроиться».

Напомним, что за минувшие дни из-за сильных холодов случилось сразу несколько аварий: в Вологодском, Сокольском и Устюженском округах, – в результате чего многие дома там остались без отопления. Меры, предпринятые по ликвидации последствий ЧП, позволили начать подключение зданий к теплу, однако обстановка остаётся напряжённой.