Более 10 тысяч человек посетили «Дом Вологодского масла» в минувшем году

Мэр Вологды Сергей Воропанов в рамках своего публичного отчета подвёл результаты деятельности сферы культуры в областной администрации.

«Что Вологде дал нацпроект «Культура», инициированный президентом России Владимиром Путиным? В первую очередь, модельные библиотеки. Благодаря их открытию число посетителей в среднем увеличивается в полтора раза, а сами библиотеки становятся точками притяжения для всего микрорайона. Это неудивительно, потому что туда закупают новые книги для любого возраста, действуют электронные читательские билеты, предусмотрен мультимедийный формат и многое другое», — заявил он.

Сейчас, по словам мэра, в городе работают три модельные библиотеки, и у каждой из них своя «фишка». Например, в библиотеке «Книжный парк», которая находится в селе Молочное (она была открыта в 2023 году) можно окунуться в виртуальную реальность: там создано мультимедийное пространство, есть интерактивные панели для детей, а молодёжь может реализовать там свой медиапроект.

В модельной библиотеке «Книжный экспресс» на улице Пролетарская читают лекции по археологии, истории города, литературе и даже выступают современные местные музыканты. А в библиотеке «Литература и семья» на улице Трактористов проходят музыкальные встречи и действует семейная театральная студия.

Важным событием 2023 года стало открытие «Дома Вологодского масла» в отреставрированном доме купца Бурлова на Октябрьской улице.

«Это событие открыло новые горизонты для главного бренда Вологды и всей области – Вологодского масла. Это легендарный продукт, и теперь у легенды есть достойное обрамление. «Дом Вологодского масла» разместили в деревянном особняке XIX века, отреставрированном на средства мецената. Аналогов в России нет – здесь всё интерактивное», — пояснил Сергей Воропанов.

Он добавил, что популярность экспозиции превзошла все ожидания: с момента открытия в сентябре 2023 года «Дом Вологодского масла» посетили более 10 тысяч человек. Причём туристы приезжали со всей России, а также из Швейцарии, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.

Здесь также проводятся профориентационные занятия для школьников, театральные мастерские, художественные мастер-классы, в том числе, по печатной графике, концерты, творческие встречи, конференции.

Еще одно знаковое событие – открытие галереи современного искусства «Красный мост», которая стала первым муниципальным музеем Вологды. Долгое время это был некоммерческий проект вологжанки Нинели Коминой. Она приняла решение передать городу коллекцию предметов искусства – более 1 тысячи экспонатов живописи, графики, арт-объектов.

Развивается проект по сохранению деревянной Вологды – уже готовы или находятся в работе почти четыре десятка домов. В 2023 году открылся Заречный квартал с музеем старинных бутылок, появилась гостиница в отреставрированном деревянном особняке – Доме Лабазиной. Отреставрированы Дом Ситникова и Дом купчихи Ершовой. Сейчас проходит консервация настенной живописи в Доме Пановых.

Одновременно город готовится принимать международный фестиваль «Дерево в архитектуре», запланированный на июль 2024 года.