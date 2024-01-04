Хоккеисты «Северстали» начали 2024 год с победы

Игра проходила в городе металлургов. Череповчане открыли счёт в середине первого периода. Адам Лишка сделал передачу на пятачок, но шайба отрикошетила от клюшки вратаря гостей и угодила в ворота. Для капитана «Северстали» этот гол стал юбилейным, 50-м в Лиге.

На старте второй двадцатиминутки Никита Коростелёв из правого круга вбрасывания удвоил преимущество «сталеваров», набрав сотое очко в КХЛ.

Однако хабаровчане и не подумали сдаваться. В середине основного времени матча они отыграли одну шайбу, а на старте третьей двадцатиминутки и вовсе сравняли счёт.

Тем не менее, последнее слово осталось всё же за хозяевами льда. Никита Коростелёв оформил дубль, а точку в матче поставил Михаил Ильин. 4:2 – победа «Северстали». Отметим так же игру Кирилла Пилипенко, который хоть и не забил, но отдал три голевых передачи.

«Первая игра в сезоне. Нам было очень важно победить. С этой задачей мы справились. Игра складывалась с переменным успехом. Если сначала у нас было преимущество, то затем ненужные удаления внесли коррективы в ход матча. Дали сопернику возможность вдохнуть. Игра, таким образом, поменялась. Появилось уже преимущество у соперника. Хорошо, что забили в концовке. Отлично провели меньшинство – нас выручил наш вратарь в нескольких моментах, которые могли бы повлиять на исход матча», — сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев..

Череповчане сохраняют седьмую строчку Западной конференции КХЛ, на одно очко отставая от московского ЦСКА. Следующий матч «жёлто-чёрные» проведут 5 января – сыграют дома против подмосковного «Витязя».