Администрация Вологды внесла изменения в устав муниципального учреждения «Хозяйственная служба»

[ Общество ]
Автор:
Максим Фёдоров

Администрация областной столицы внесла изменения в устав муниципального казённого учреждения «Хозяйственная служба».

Организация получила дополнительные полномочия:

«выполнение оформительских работ с использованием средств вычислительной техники, в том числе:

- выполнение оформительских работ, связанных с обеспечением проведения мероприятий с участием или по поручению мэра города;

- оформление в установленном порядке почётных грамот, благодарностей, благодарственных писем, подписываемых главой города, почётных грамот, благодарностей, благодарственных писем, дипломов, поздравительных писем, писем с выражением благодарности, открыток, подписываемых мэром города или по его поручению иным уполномоченным лицом;

- оформление в установленном порядке Золотой книги города Вологды;

- выполнение в установленном порядке других оформительских работ с использованием средств вычислительной техники (приглашения, объявления, визитки, стенды, таблички на кабинеты и т.п.) по заявкам органов администрации города;

- участие в разработке эскизов различных видов полиграфической продукции для последующего размещения заказов на её производство».

 

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