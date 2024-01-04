Ещё один многоквартирный дом в Вологде признан аварийным

В областной столице признан аварийным дом № 49, расположенный на улице Мохова. Теперь он подлежит сносу. Соответствующее распоряжение подписал начальник департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

Установлен предельный срок отселения физических и юридических лиц из здания – до 1 декабря 2025 года. После этой даты эксплуатация помещений в доме запрещается.

«Определить потребность в специализированных жилых помещениях маневренного фонда для предоставления гражданам, зарегистрированным в многоквартирном доме, вставшим на учёт в качестве нуждающихся в специализированных жилых помещениях маневренного фонда», — написано в распоряжении.