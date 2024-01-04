В нескольких домах Вологды отремонтируют лифты

Администрация областной столицы приняла и опубликовала постановление «О проведении капитального ремонта».

Согласно документу, в этом году планируется отремонтировать лифтовое оборудование в трёх домах, расположенных на территории города:

- № 13б на улице Архангельская;

- № 87 на улице Галкинская;

- № 23а на улице Мохова.

Работы будут проводиться в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2022 – 2024 годы.