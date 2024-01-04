В нескольких домах Вологды отремонтируют лифты

[ Общество ]
Автор:
Максим Фёдоров

Администрация областной столицы приняла и опубликовала постановление «О проведении капитального ремонта».

Согласно документу, в этом году планируется отремонтировать лифтовое оборудование в трёх домах, расположенных на территории города:

- № 13б на улице Архангельская;

- № 87 на улице Галкинская;

- № 23а на улице Мохова.

Работы будут проводиться в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2022 – 2024 годы.

 

Последние новости

Хоккеисты «Северстали» начали 2024 год с победы
В нескольких домах Вологды отремонтируют лифты
В Вологде будут принимать на переработку новогодние елки
В Вологде задержали водителя, который сбил ребенка и скрылся
В Вологде при столкновении двух машин пострадал водитель
В Вологодской области полицейские спасли застрявшую на машине в снегу семью
В Вологодскую область планируют завезти десять зубров
Нуждающихся вологжан ежедневно ждет горячий обед
Вологодские полицейские спасли замерзавшего на трассе пса
Образовательная среда нового уровня уже создана в Вологде для 5,5 тысяч детей