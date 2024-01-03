В Вологде будут принимать на переработку новогодние елки

Облысевшие за время каникул елки можно не выбрасывать, а сдать на переработку. Сделать это можно во время традиционной акции «дЕльный круговорот».

14 января елки можно принести на бульвар Пирогова, в «Библиотечный сад» на Конева, 6, парки «Евковка», Фрязиновский, Ветеранов и Рождественский, а также на бульвар Ильюшина.

Кроме того, в течение недели, с 14 по 21 января будут открыты стационарные пункты для сбора елей в ЖК «Флагман» на Машиностроительной, 26, ЖК «Высота» (ул. Сергея Преминина, 10Б), ЖК «Звёздный» (ул. Гагарина, 82а), пл. Федулова и мкр-н Лоста, ул. Центральная, 12.

Елки переработают в щепу и отправят в Ботанический сад. Там изготовят подстилки для животных и утеплитель для растений. Владельцы елок получат подарки от партнёров акции.

До отправки елок на переработку следует снять с них украшения: мишуру, дождик, блестки, искусственный снег и игрушки. Примут не только целые деревца, но и елочные ветки, в том числе сухие.