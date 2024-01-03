В Вологде задержали водителя, который сбил ребенка и скрылся

[ Происшествия ]

Дорожная авария случилась днем 28 декабря. В Вологде на Рабочей возле дома № 1 машина сбила семилетнего ребенка. Мальчик получил травмы, он лечится амбулаторно. Водитель скрылся с места аварии.

Дорожные полицейские установили, что наехал на ребенка автомобиль Киа Рио, которым управлял 43-летний мужчина.  

Нарушителя задержали и доставили в городской отдел ГИБДД. Там он признал вину.

В пресс-службе УМВД по Вологодской области сообщили, что на водителя составили протоколы за  нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего, и  невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Мужчину могут лишить прав на срок до полутора лет или арестовать на 15 суток.

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