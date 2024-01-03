В Вологодской области полицейские спасли застрявшую на машине в снегу семью

[ Общество ]

В полицию позвонила встревоженная жительница Вытегорского района. Ее родственники 31 декабря уехали на автомобиле из поселка Янишево поздравить племянника-вахтовика  с Новым годом и перестали выходить на связь.

Искать пропавшую семью отправились участковые уполномоченные полиции Евгений Несветаев и Анастасия Самойлова.  Они нашли машину «Лада Гранта» в сугробе на лесной дороге. В салоне находились глава семьи, его жена и четырехлетняя дочка.

Глава семьи рассказал, что машину занесло, когда они возвращались в Янишево. Вытащить автомобиль из сугроба не получилось, а мобильная связь на этом участке дороги отсутствует.  Хорошо еще, мужчина до поездки заправил полный бак: так семья смогла греться.

Участковые уполномоченные вытащили машину из сугроба. Спасенные люди поблагодарили их за помощь.

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Вытегорский район спасение
УМВД по Вологодской области
 

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