В Вологодской области полицейские спасли застрявшую на машине в снегу семью

В полицию позвонила встревоженная жительница Вытегорского района. Ее родственники 31 декабря уехали на автомобиле из поселка Янишево поздравить племянника-вахтовика с Новым годом и перестали выходить на связь.

Искать пропавшую семью отправились участковые уполномоченные полиции Евгений Несветаев и Анастасия Самойлова. Они нашли машину «Лада Гранта» в сугробе на лесной дороге. В салоне находились глава семьи, его жена и четырехлетняя дочка.

Глава семьи рассказал, что машину занесло, когда они возвращались в Янишево. Вытащить автомобиль из сугроба не получилось, а мобильная связь на этом участке дороги отсутствует. Хорошо еще, мужчина до поездки заправил полный бак: так семья смогла греться.

Участковые уполномоченные вытащили машину из сугроба. Спасенные люди поблагодарили их за помощь.