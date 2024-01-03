В Вологодскую область планируют завезти десять зубров

Наш регион – самая холодная часть России, где обитает вольноживущая популяция зубров. 142 зверя обосновались в Усть-Кубинском округе.

В этом году, как сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов, не менее десяти животных планируют завезти в наш регион.

- Сейчас дополнительно прорабатывается вопрос о пополнении краснокнижными животными зоосада на вотчине Деда Мороза, - отметил он.

Переговоры с национальным парком, откуда переедут зубры, уже ведутся.

Впервые краснокнижных животных доставили в Вологодскую область в 1991 году. За тридцать лет даже сформировался особый вид – северный вологодский зубр. Зверь больше своих собратьев из южных регионов по размерам и живет дольше.

Кроме естественных кормов зубры в холодное время года получают дополнительную подкормку: для них выкладывается 41 тонна комбикормов, две тонны соли, 409 тонн сена, также засевают 57 гектаров кормовых полей.