Нуждающихся вологжан ежедневно ждет горячий обед

[ Общество ]

По понедельникам обеды будут выдавать в Храме Казанской иконы Божией матери на Торговой площади, 6;по вторникам – в Храме святого Иоанна Предтечи в Рощенье; по  средам и четвергам – в Храме святителя Николая Чудотворца во Владычной слободе; по пятницам – в Храме Покрова Пресвятой Богородицы на Козлене.

По субботам нуждающихся накормят в Храме святого праведного Лазаря Четверодневного, а по воскресеньям – в Храме святого апостола Андрея Первозванного.

Акция «Тёплый приём» проводится в губернском городе с мая прошлого года. За это время нуждающиеся получили 3000 порций еды.

Теги:
Вологда бесплатные обеды
Freepik.com
 

Последние новости

Нуждающихся вологжан ежедневно ждет горячий обед
Вологодские полицейские спасли замерзавшего на трассе пса
Образовательная среда нового уровня уже создана в Вологде для 5,5 тысяч детей
Мастер-классы пройдут в Вологодском музее-заповеднике для всех желающих
В Вологде отменят уличные мероприятия из-за морозов
Первым родившимся в Вологде в новом году младенцем стала девочка
Фейерверк поджег балкон в Вологде
Разыскиваемый вологжанин устроил пирушку в супермаркете
Новогодних гуляний в Череповце не будет
Снегопад выгнал на улицы Вологды больше сотни рабочих