Нуждающихся вологжан ежедневно ждет горячий обед

По понедельникам обеды будут выдавать в Храме Казанской иконы Божией матери на Торговой площади, 6;по вторникам – в Храме святого Иоанна Предтечи в Рощенье; по средам и четвергам – в Храме святителя Николая Чудотворца во Владычной слободе; по пятницам – в Храме Покрова Пресвятой Богородицы на Козлене.

По субботам нуждающихся накормят в Храме святого праведного Лазаря Четверодневного, а по воскресеньям – в Храме святого апостола Андрея Первозванного.

Акция «Тёплый приём» проводится в губернском городе с мая прошлого года. За это время нуждающиеся получили 3000 порций еды.