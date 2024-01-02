Вологодские полицейские спасли замерзавшего на трассе пса

[ Общество ]

Новогоднее дежурство сотрудников ДПС Ивана Захарова и Надежды Мауринской на трассе помогло спасти жизнь псу по имени Тим

Дорожные полицейские, патрулировавшие дорогу Скоково-Покровское в Вашкинском муниципальном округе, вечером 1 января заметили на обочине свернувшуюся клубком собаку. На улице стоял почти 30-градусный мороз.

Инспекторы остановились и подобрали животное, а потом отвезли отогревшегося бедолагу в село Липин Бор и оставили в теплом помещении котельной.

На следующий день информацию о найденном на дороге псе и его фотографию полицейские разместили в соцсетях.  Вскоре откликнулась обрадованная хозяйка собаки. Оказалось, Тима искали с конца декабря.

Скитальца, как сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области, доставили домой.

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