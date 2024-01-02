Образовательная среда нового уровня уже создана в Вологде для 5,5 тысяч детей

В частности, было построено новое здание школы №41 на ул. Преминина в микрорайоне Бывалово. На эти цели было направлено 2,1 млрд рублей за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.

«Центр образования №41 – это просторные классы, два бассейна, три спортзала, актовый зал на 550 мест, современный пищеблок, стадион, новое оборудование, цифровые лаборатории. Здесь обучаются 1923 школьника. Напомню, школа была построена по поручению Президента РФ Владимира Путина, на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Выплачивать его будет регион. Отмечу, что открытие школы дало положительный эффект: в Бывалово вторая смена сократилась в 3,5 раза, а школы микрорайона перешли на пятидневку», – рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Еще один работающий механизм – строительство школ по концессионному соглашению. На его основе сейчас строят начальную школу в Прилуках на 150 мест. Она будет открыта в сентябре 2024 года, что позволит детям учиться в шаговой доступности. Это будет уже пятая школа, построенная в Вологде за последние 6 лет.

«Разные механизмы финансирования помогают быстрее решать поставленную Президентом задачу – поэтапный отказ от второй смены. Всего с 2018 года в Вологде были построены: Центр образования №42, пристройка к школе №30, филиал школы №26, школа №41. Создана образовательная среда нового уровня для 5,5 тысяч детей. Но нацпроект «Образование» – это еще и внешкольные возможности. Например, кванториумы. Общегородской кванториум в Вологде был открыт четыре года назад, а в 2023 году в Центре образования №42 появился первый школьный. Современные лаборатории физики, химии, биологии, робототехники, хайтек доступны для детей из разных школ», – прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В Год педагога и наставника власти Вологды приняли беспрецедентные меры поддержки для учителей, чтобы привлечь стажистов и закрепить молодых специалистов. Среди мер поддержки – льготная ипотека для педагогов, подъемные в 1 млн рублей, единовременная выплата 70 тыс. руб., компенсация за найм жилья, ежемесячные доплаты в 10 тыс. руб. молодым педагогам.

«Принятые нами меры поддержки педагогов дали свой эффект. В прошлом году в школы и детские города пришло рекордное количество молодых педагогов – 145 человек, а также учителя со стажем по дефицитным естественно-математическим специальностям. Весной 2023 года мы начинали с большой нехватки кадров, на сегодня осталось 7 вакансий», – обратил внимание Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Важным результатом работы является и то, что по итогам прошлого учебного года выпускники Вологды подтвердили высокий уровень. 125 человек получили медали «За особые успехи в учении». На ЕГЭ ребята показали 21 стобалльный результат, что вдвое больше по сравнению с прошлым учебным годом.

«Причем одна из школьниц получила сто баллов сразу за три экзамена, а две выпускницы – за два экзамена. А ученик лицея №32 Георгий Черепанов стал победителем Всероссийской олимпиады по математике – такое произошло впервые в истории Вологды. В свою очередь мы прикладываем немало усилий для развития талантов наших школьников. К примеру, в 2023 году открыли первую студию Юнармии, где ребята с педагогами занимаются на профессиональном оборудовании. Наши юнармейцы вошли в пятерку лучших по стране в рамках финала Всероссийской военно-патриотической игры «Победа». Горжусь нашей молодежью», – рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Еще одна победа – у школьных поваров. Команда столовой Центра образования № 42, которая работает под началом городского Центра социального питания, вошла в тройку лучших в России.

Напомним, в целом в рамках Публичного отчета за 2023 год будут представлены видеоролики по 10 направлениям. Уже вышли видеоотчеты по дорогам, городской среде, здоровью и спорту, образованию и культуре. Впереди – ролики по экологии, экономике, поддержке бойцов СВО, городским проектам и молодежной политике. Свои вопросы по итогам работы в 2023 году и предложения на 2024 год можно оставить в комментариях под видеороликами, на сайте Мэра Вологды, в call-центре по номеру телефона: 8-800-302-16-17, а также с помощью бланков, напечатанных в газете «Вологда. РФ». Их нужно заполнить и принести по адресу: ул. Козленская, д. 11.

Итоговый Публичный отчет, где Мэр Вологды поставит задачи Администрации города на 2024 год, пройдет во второй декаде января.