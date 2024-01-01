Мастер-классы пройдут в Вологодском музее-заповеднике для всех желающих

[ Общество ]

2 января в 12.00 на экспозиции «Природа и история Вологодского края» пройдет интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу».

В музее «Мир забытых вещей» состоится интерактивная экскурсия «Мемуары старинного дома». В Музея кружева экскурсия пройдет в час дня, а в два часа дня можно посетить Вологодский кремль.  

Рождественская ярмарка рукотворных изделий «Сотворённая радость» в Юго-Западной башне кремля начнется в десять вечера.

 В шесть вечера 2 января пройдет новогоднее представление в Кремле «Огни кремлевской ёлки».

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