Мастер-классы пройдут в Вологодском музее-заповеднике для всех желающих

2 января в 12.00 на экспозиции «Природа и история Вологодского края» пройдет интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу».

В музее «Мир забытых вещей» состоится интерактивная экскурсия «Мемуары старинного дома». В Музея кружева экскурсия пройдет в час дня, а в два часа дня можно посетить Вологодский кремль.

Рождественская ярмарка рукотворных изделий «Сотворённая радость» в Юго-Западной башне кремля начнется в десять вечера.

В шесть вечера 2 января пройдет новогоднее представление в Кремле «Огни кремлевской ёлки».