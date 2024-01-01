В Вологде отменят уличные мероприятия из-за морозов

Об аномальных морозах в Вологде предупредили в областном гидрометцентре. Из-за холодов отменят запланированные уличные мероприятия.

С завтрашнего дня до 4 января на улице будет 25-27 градусов мороза. Ночью похолодает до 30 градусов ниже нуля.

5 января потеплеет до 20 мороза.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что со 2 по 5 января будут отменены все уличные мероприятия на территории центра города, в Кремлевском саду, парке Ветеранов и программа для детей в микрорайонах города «Новогоднее путешествие Деда Мороза».

Отменятся и массовые катания 2 и 3 января на Ледовой арене на улице Пугачева и спортивный праздник на стадионе «Локомотив» 3 января.