Фейерверк поджег балкон в Вологде

[ Происшествия ]

Около 11 вечера 31 декабря какие-то люди решили проводить старый год салютами. Они запустили фейерверк так неудачно, что тот попал на балкон на пятом этаже дома на Северной, 21а.

Перекрытия загорелись. Прохожие вызвали спасателей. Владельцев жилья в это время не было дома.

Пожарные сбили пламя, до квартиры огонь не добрался.

В ГУ МЧС по Вологодской области сообщили, что площадь повреждений – четыре квадратных метра и что причиной пожара является неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц.

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ГУ МЧС по Вологодской области
 

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