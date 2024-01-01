Фейерверк поджег балкон в Вологде

Около 11 вечера 31 декабря какие-то люди решили проводить старый год салютами. Они запустили фейерверк так неудачно, что тот попал на балкон на пятом этаже дома на Северной, 21а.

Перекрытия загорелись. Прохожие вызвали спасателей. Владельцев жилья в это время не было дома.

Пожарные сбили пламя, до квартиры огонь не добрался.

В ГУ МЧС по Вологодской области сообщили, что площадь повреждений – четыре квадратных метра и что причиной пожара является неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц.