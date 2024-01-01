Разыскиваемый вологжанин устроил пирушку в супермаркете

Инцидент, о котором сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, произошел накануне в Вологде.

Около девяти утра 31 декабря в супермаркет на улице Мира пришел человек. Он выбрал продукты и спиртное и приступил к трапезе прямо в торговом зале.

Продавцы потребовали оплатить угощение, посетитель отказался это сделать и устроил скандал.

Нарушителя задержали росгвардейцы. Как выяснилось, 32-летний житель областного центра находится в розыске за совершение преступлений в Вологде и Шекснинском районе.

Злоумышленника передали полицейским.