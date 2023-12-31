Новогодних гуляний в Череповце не будет

[ Общество ]

Мэр Череповца Вадим Германов на своей странице ВКонтакте выразил соболезнования семьям погибших белгородцев и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Градоначальник написал, что в новогоднюю ночь ранее запланированные на площади Молодежи, Химиков и в парке «Серпантин» гуляния не состоятся.

- Приняли решение отказаться от проведения в новогоднюю ночь праздничных программ на площадях и в парках Череповца, - отметил Германов.

В Вологде новогодние гуляния также отменили в знак скорби по погибшим накануне после ракетного удара ВСУ белгородцам.

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