Снегопад выгнал на улицы Вологды больше сотни рабочих

[ Общество ]

В ночь на 31 декабря в Вологде работали 42 самосвала, грейдера и трактора. Дороги расчистить не удавалось из-за того, что с утра повалил еще более обильный снег. После этого подрядчики вывели на улицы еще 53 спецмашины.

Тротуары сегодня убирают 125 рабочих. Справляются с осадками не везде. В некоторых районах прохожие передвигаются с трудом.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по нормативам магистральные  улицы, мосты и путепроводы должны быть полностью расчищены в течение трех часов с момента окончания снегопада, а спальные районы — в течение 4–6 часов.

Тротуары должны чистить в течение всего дня, когда снег идет постоянно.

Пожаловаться на некачественную уборку можно по телефону городского кол-центра 8 800 302-16-17.

 

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