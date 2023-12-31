В Вологде отменили новогодний концерт и гуляния

Об отмене праздничной программы «Не опять, а с Новым годом!», которая должна была состояться в ночь на 1 января на Кремлевской площади в Вологде, сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

По словам градоначальника, широких новогодних гуляний, запланированных на первые два дня нового года, тоже не будет. Это связано с трагедией в Белгороде, где 30 декабря, по последним данным, погибли 24 человека.

Дед Мороз и его помощники все же приедут к детям. Программа для малышей «Новогоднее путешествие Деда Мороза» пройдет, как и было запланировано ранее: 2 января в 11.00 – Рождественский сквер, 12.00 – Площадь им. Федулова, 13.00 – Ковыринский парк; 3 января в 11.00 – Осановская роща, 12.00 – стадион «Локомотив», 13.00 – парк Евковка, 14.00 – микрорайон Лоста; 4 января в 11.00 – Прилуки (Монастырский сад), 12.00 – Кремлевская площадь, 13.00 – Бульвар Пирогова; 5 января – 12.00 – Парк Ветеранов труда, 13.00 – Площадь Чайковского, 14.00 – Фрязиновский парк.

В новогоднюю ночь вологжане смогут добраться в разные районы города на бесплатных автобусах.