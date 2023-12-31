Для вологжан вечером устроят новогодний концерт

На концерте «Не опять, а с Новым годом!», который пройдет на Кремлевской площади, выступят исполнители из Вологды и Санкт-Петербурга. После окончания концерта зрители могут бесплатно добраться домой в любой район города на автобусах.

Новогодний фейерверк в этом году отменили из соображений безопасности.

В пресс-службе городской администрации напомнили, что с 31 декабря по 7 января на Кремлевской площади развернулась ярмарка «Сделано на Вологодчине». Тут продают продукцию ведущих местных производителей. Можно купить подарки к празднику или фермерские продукты.

Встретить главного зимнего волшебника вологжане могут и после нового года. Со 2 по 5 января Дед Мороз побывает в Рождественском сквере, на пл. Федулова, в Ковыринском парке, в Осановской роще, на стад. «Локомотив», в парке «Евковка», в мкр-не Лоста, Прилуках, на Кремлёвской площади, в парке Ветеранов, на бульваре Пирогова, пл. Чайковского и во Фрязиновском парке.

В общей сложности в вологодских парках в дни каникул запланировано около 40 развлекательных мероприятий для детей и взрослых.